47 ишимских семей получили жилищные сертификаты

Свидетельства на улучшение жилищных условий молодым семьям Ишима вручил глава муниципалитета Федор Шишкин.

Всего в 2020 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках программы "Обеспечение жильём молодых семей" обретут 63 семьи, сообщили в администрации города.

Поздравляя горожан с значимым событием, глава города отметил, что государство продолжает программы по поддержке семей с детьми. "Президент в своем послании сделал акцент именно на этом. Уверен, что предпринятые меры позволят и нашим, ишимским, семьям с уверенностью смотреть в завтрашний день", - подчеркнул Шишкин. Он призвал молодежь приобретать квартиры и строить дома на территории муниципалитета, развивать Ишим и укреплять его социальную сферу.