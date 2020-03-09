В Тюменской области сохраняются высокие темпы жилищного строительства

Более 58 тыс кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюменской области за январь 2020 года, это в полтора раза больше, чем в январе 2019 года. В первый месяц нового года в областном центре введено 25 тысяч 646 кв.м. жилья, в Тюменском районе – 18 тысяч 37 кв.м.

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, всего в 2019 году в Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" построено 1 млн. 575 тыс. кв. метров жилья - 117% к 2018 году. На 2020 год показатель планируется увеличить до 1 млн 756 тысяч кв. метров.

Пресс-секретарь главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева сообщила, что Тюменская область входит в число лидеров по вводу жилья среди субъектов Российской Федерации. За последние пять лет в регионе введено более 8 млн кв. метров, из них многоквартирные дома - свыше 5 млн кв. метров. В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" объём ввода жилья в Тюменской области к 2025 году должен вырасти в полтора раза.

Развитию строительной отрасли способствует реализация жилищных программ для молодых семей, работников бюджетной сферы и социально незащищенных граждан, программа по ликвидации аварийного жилья.

"Перед нами стоит задача синхронизировать процессы возведения жилья со строительством дорог и необходимых новоселам социальных объектов", - отмечает губернатор Тюменской области Александр Моор.