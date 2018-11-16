Более 2,5 тысячи тюменских семей получат в этом году новое жилье

В Тюменской области 2 518 семей улучшат условия проживания в текущем году благодаря различным жилищным программам. На их реализацию будет направлено почти 4 млрд рублей, из них 124 млн – федеральные средства. Об этом на заседании президиума регионального правительства 5 ноября доложил замгубернатора Сергей Шустов.

Он отметил, что жилищными программами охвачены работники бюджетной сферы, молодые семьи, дети-сироты, ветераны, граждане, проживающие в аварийном жилье. По данным на 1 ноября 2018 года, с начала января прошлого года полностью расселено 20,8 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда – это 89 домов, в которых проживало 1388 жителей региона.

Благодаря действию программы по обеспечению жильем сотрудников бюджетной сферы в Тюмени и Тобольске в 2018 году 518 работников получат социальную выплату и заём на покупку квартиры. По словам Сергея Шустова, на особом контроле обеспечение жильем детей-сирот. На 2018 год запланировано приобретение 602 квартир.

Замгубернатора также сообщил, что в текущем году в регионе уже введено 830 кв. м жилья, из них 447 кв. м – в малоэтажном строительстве.

Губернатор Александр Моор поинтересовался, будут ли до конца года исполнены все планы по вводу жилья, а это 1 млн 250 тыс. кв. м. Сергей Шустов проинформировал, что все дома строятся в соответствии с графиком и будут сданы в установленные сроки. Он подчеркнул, что в ближайшие годы в регионе особое внимание будет уделено увеличению объемов жилищного строительства и расселению граждан из аварийного жилья. Эти приоритетные задачи обозначены в указах президента страны, отметили в пресс-службе губернатора Тюменской области.