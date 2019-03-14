Запсибкомбанк принял участие в круглом столе о реализации жилищных проектов

Запсибкомбанк

1 июля 2019 года вступят в силу новые требования к долевому строительству, регламентированные поправками в 214-ФЗ. Реализацию проектного финансирования в сфере жилищного строительства обсудили в мэрии Новосибирска руководители банков, строительных компаний и профессиональных объединений.

В числе участников круглого стола выступил директор Сибирского филиала ПАО "Запсибкомбанк" Александр Халтурин. Среди множества вопросов, которые строителям и банкирам предстоит совместно решать, обсуждались правильная оценка вложенных в строительство объектов комплексного освоения территорий средств, нехватка квалифицированных специалистов-финансистов в строительной отрасли, а также экспертов в области оценки недвижимости.

"Региональные банки должны пройти аккредитацию, чтобы иметь возможность работать через эскроу-счета. Надеемся, нас включат в программу. Даже если этого не произойдет к 1 июля, мы готовы работать с застройщиками без эскроу-счетов. Мы будем искать всевозможные варианты для дальнейшего сотрудничества с постоянными клиентами, так как заинтересованы в развитии нашего банка в этой отрасли", – комментирует директор Сибирского филиала Александр Халтурин.