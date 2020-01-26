Тюменьстат проводит мониторинг доходов населения

Сотрудники Тюменьстата проводят выборочный мониторинг по доходам населения и частию в социальных программах. Специальные анкеты заполнят интервьюеры со слов опрашиваемых.

Как сообщили в ведомстве, подобное исследование проводится ежегодно на протяжении восьми лет. В этот раз на юге Тюменской области в мониторинг включили 600 домохозяйств, в том числе 360 - в городской местности. В ХМАО – Югре обследуются 624 домохозяйства, из них 528 расположены в городской черте. В ЯНАО - 456 домохозяйств, в том числе 336 городских.

Вопросы, которые задают участникам опроса, касаются дохода, оценки финансового положения и условий проживания, участия в социальных программах и т.д. Полученные сведения являются конфиденциальными, не подлежат разглашению. Обработка полученных данных будет осуществляться при условии их обязательного обезличивания, пишет "Вслух.ру".

Результаты выборочного наблюдения предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, для мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.