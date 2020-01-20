Фонд поддержки предпринимательства Югры поблагодарил Запсибкомбанк за вклад в реализацию нацпроекта

По итогам 2019 года за вклад в реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" директор ДО № 57 "Нижневартовский" Елена Коробцева и директор ДО № 33 "Няганский" Евгения Киселева удостоены благодарности Фонда поддержки предпринимательства Югры.

Командой корпоративного бизнеса в 2019 году использован формат работы, ориентированный на эффективность взаимодействия с Фондом и клиентов ПАО "Запсибкомбанк". Совместно проводимые бизнес-мероприятия способствовали освещению ключевых вопросов банковской сферы для предпринимательского сообщества регионов. Благодаря высокой деловой активности, поддержке смелых и амбициозных проектов Запсибкомбанка и ФПП Югры формируется будущее региона.

"Этот результат достигнут путем слаженной совместной работы сотрудников привлечения и кредитования корпоративного бизнеса Нижневартовского офиса Запсибкомбанка и Фонда поддержки предпринимательства Югры. Мы помогаем клиентам воплощать их планы, создавая лучшие финансовые решения", – говорит директор ДО № 57 "Нижневартовский" Елена Коробцева.

Генеральный директор ФПП Югры Сергей Стручков пожелал ПАО "Запсибкомбанк" ярких побед, удивительных открытий, надежных партнеров, здоровья, счастья и благополучия, что является отличным стимулом дальнейшего взаимодействия.

В Запсибкомбанке отмечают, что действующая в банке линейка продуктов для развития бизнеса способствует его грамотному и эффективному ведению. Так, в системе "ЗапСиб iNet" есть взможность обновления сведений о компании без необходимости посещения офиса банка. Сервис позволяет принимать документы, предоставляемые в рамках ежегодного планового обновления данных, что существенно экономит время клиентов.