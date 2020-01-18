В Тюменской области на одного безработного приходится пять вакансий

На рынке труда Тюменской области по данным на 1 января 2020 года на одного безработного есть пять свободных вакансий.

На регистрационном учете в качестве безработных состоит 4 301 человек, в качестве соискателя - 5 190 человек. При этом в областном банке вакансий центра занятости зарегистрировано 21 829 позиций. Из них 7 426 — в сфере строительства, 2 678 — по направлению "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение", 1761 - "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", 1 308 - "Обрабатывающие производства", 1 172 - в образовании и 1 002 — в здравоохранении и социальных услугах.

Больше всего вакансий на рынке труда представлено для сварщиков-операторов, водителей автотранспорта, охранников, монтажников технологических трубопроводов и электрогазосварщиков.

Самые высокие зарплаты предлагают монтажникам технологических трубопроводов - в среднем 59 тыс. 417 рублей. Чуть меньше оплата труда у изолировщика на термоизоляции, монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций, машиниста экскаватора, мастера строительных и монтажных работ. В районе 40 тыс. рублей составит зарплата риелтора, следователя или начальника радиостанции, пишет "Вслух.ру".