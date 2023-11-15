Кадровый центр "Работа России" представит тюменским инвалидам варианты трудоустройства

16 ноября в Кадровом центре "Работа России" состоится "День открытых дверей" для граждан с ограниченными возможностями здоровья. На мероприятии можно получить консультацию юриста по вопросам трудового законодательства, узнать о возможностях прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и пройти профориентационное тестирование.

В рамках дня открытых дверях пройдёт и ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью. Работодатели, готовые принять на работу данную категорию граждан, представят порядка 70 вакансий. Предприятия готовы предложить рабочие места для системных администраторов, швей, почтальонов, помощников библиотекаря и делопроизводителя, работника торгового зала и оператора приема и выдачи документов.

День открытых дверей проводится в преддверии Международного дня инвалидов, заинтересованных в поиске работы ждут по адресу: ул. Республики, д. 204В, корп. 3, с 11 до 12 часов.