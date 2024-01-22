Тюменская служба занятости поддерживает многодетные семьи

Служба занятости Тюменской области играет важную роль в оказании поддержки многодетным семьям и родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Так в 2023 году были трудоустроены более 300 человек. В 2024 году планируется продолжить работу в этом направлении, стимулируя работодателей создавать рабочие места для данной категории граждан.

Кроме того, служба занятости реализует специальную программу по трудоустройству школьников в свободное от учебы время. В 2023 году было трудоустроено более 21,8 тысячи школьников, из них более 700 подростков из многодетных семей. Ребята работали курьерами, промоутерами, помощниками копирайтера, администраторами на аттракционах, помощниками флориста, SMM-менеджерами, помощниками тренера и вожатого, аниматорами, сотрудниками пунктов выдачи заказов и официантами.

В этом году служба занятости планирует совместно с работодателями продвигать лучшие корпоративные практики поддержки семей в рамках регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

Также в течение года будут проводиться профориентационные мероприятия в рамках проекта "Дни семьи", ярмарки вакансий и открытые отборы.

За консультацией по участию в программных мероприятиях можно обращаться в любое отделение Кадрового центра "Работа России" Тюменской области. Для получения дополнительной информации можно также воспользоваться горячей линией: +7-800-350-00-64.