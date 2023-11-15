Более 21 тысячи подростков за январь-октябрь поработали в Тюменской области

Через службы службы занятости в Тюменской области за десять месяцев 2023 года было трудоустроено более 21 тысяч школьников, сообщает департамент труда и занятости населения.

Ребята работали курьерами, промоутерами, помощниками копирайтера, администраторами на аттракционах, помощниками флориста, SMM-менеджерами, помощниками тренера и вожатого, аниматорами, сотрудниками пунктов выдачи заказов и официантами.

Областной кадровый центр "Работа России" активно сотрудничает с работодателями. Специалисты регулярно проводят информационные встречи, где рассказывают о программе трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, о мерах поддержки и правилах охраны труда.

Тобольское отделение кадрового центра "Работа России" в течение этого года трудоустроило более 1500 подростков. Работа по их трудоустройству строится на основе заявлений и потребностей работодателей. Организуются ярмарки вакансий и открытые отборы. Но чаще всего проводится индивидуальная работа с ребятами и сопровождение их на предприятие.

"Мы давно работаем с кадровым центром, принимаем участие во всех программах. Помощь бизнесу заметна. Сейчас нам нужны помощники флориста, помощники в зоомагазин. Будем приучать детей к труду", — рассказала Ирина Осипова, представитель ООО "Ковчег".

Служба занятости населения Тюменской области реализует программы по временному трудоустройству подростков уже более 20 лет. Желание подростков работать в свободное от учебы время и на каникулах растет с каждым годом, так как это дает возможность школьникам не только заработать собственные деньги и найти новых друзей, но и определиться с выбором будущей профессии.

Заработная плата выплачивается из расчета не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации, за полностью отработанный месяц. Кроме заработной платы из средств органов службы занятости населения подросткам выплачивается материальная поддержка.

Поиск вакансий подростки могут осуществлять самостоятельно на портале "Работа России" или получить консультацию в Центре занятости населения по месту проживания.