КЦ "Работа России" ждет школьников и их родителей на День семьи

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Психологи и другие специалисты Кадрового центра "Работа России" готовы помочь будущим выпускникам Тюмени с выбором направления для профобучения и ждут ребят и их родителей на День семьи в субботу, 2 марта.

Профориентационное мероприятие "День семьи" проводится ежемесячно и полезен тем, что охватывает не только школьников, но и их родителей, которые, как правило, помогают ребенку с выбором профессии.

Пока школьники проходят экспресс-тестирование на определение предпочтительной профессиональной сферы деятельности, с родителями беседует психолог и отвечает на интересующие вопросы, рассказывает о современных тенденциях на рынке труда, об ошибках и стереотипах при выборе профессии. Затем семьи смогут поближе познакомиться с различными профессиями, посетив оборудованные кабинеты-модули Центра профориентации. А чтобы не заскучать от одной теории, каждый подросток сможет ненадолго "погрузиться" в профессию: поставить внутримышечную инъекцию в модуле "Здравоохранение", почувствовать себя пилотом легкомоторного самолета на авиасимуляторе или пострелять в модуле "Силовые ведомства".

Для участия в мероприятии нужно предварительно записаться по тел. 27-31-18., доб. 520, 524, 517. Мероприятие пройдет в Кадровом центре "Работа России" по адресу г. Тюмень, ул. Республики, д.204В, корп. 3. Начало в 10:00. Участие бесплатное.