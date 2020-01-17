Около 167 тысяч человек посетили туристические объекты Тюменской области в новогодние каникулы

15:00 17 января 2020
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Туристические комплексы "Абалак", "Ялуторовский острог" и Тобольский кремль стали самыми популярными у туристов в дни новогодных каникул. Всего в первую декаду января регион посетили 166 700 человек, включая туристов, не пользующихся коллективными средствами размещения.

Тюмень завлекала гостей различными экскурсиями и термальными источниками. Среди популярных баз отдыха – "Кулига-парк", комплекс "ЛетоЛето".

Многие посвятили новогодние праздники оздоровлению в  санаториях с минеральными источниками и сапропелевыми грязями. Самыми посещаемыми стали "Сибирь", "Тараскуль" и "Светлый". Также популярностью пользовались горячие источники на базах отдыха "Верхний Бор", "Волна", "Сосновый бор", "Советский", "Тайга-парк", "Аван" и других, сообщается на сайте областного правительства.

Теги: Абалак , Тобольск , туризм , Ялуторовск
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