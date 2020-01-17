Тюмень вошла в двадцатку лидеров национального туристического рейтинга

Тюменская область заняла 19 место в Национальном туристическом рейтинге – 2019. Очередное ежегодное исследование провели Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнал "Отдых в России". Такое же место регион занимал по итогам 2018 года, однако в оценках он "подрос" на 4,5 балла: 84,8 против 80,3 в предыдущем году.

Лучший результат по УрФО продемонстрировала Свердловская область, она на 10 строчке рейтинга (в 2018-м занимала 7 место). Челябинская область с 15 продвинулась на 14 строчку. Югра и Курган на 56 и 66 местах (в 2018-м на 42 и 67 соответственно). Ямал пока не может похвастать большим потоком туристов - в рейтинге он занял 77 из 85 возможных мест. Но и тут есть позитивная тенденция: предыдущем году он находился на 78 строчке.

"Туризм – одно из перспективных направлений для региона. Туристическая отрасль может стать драйвером развития малого и среднего бизнеса. Мы вкладываем большие материальные и человеческие ресурсы в продвижение Тюменской области. Ежегодно растет количество туристов, посещающих регион. Правительство Тюменской области проводит работу с инвесторами и по созданию необходимой инфраструктуры для размещения туристов. За последние три года в регионе открылось свыше пятидесяти гостиниц и отелей", – цитирует Александра Моора пресс-служба губернатора Тюменской области.

Рейтинг сформирован по основным критериям для оценки развития туристической отрасли российских регионов, их туристической привлекательности и потенциала, популярности среди отечественных и иностранных туристов, таким как: уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, популярность территории у иностранцев, количество запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе, количество публикаций и сообщений в СМИ. В исследовании учитываются также мнения и оценки представителей экспертного сообщества.