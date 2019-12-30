В 2020 году в Тюменской области начнется строительство 10 новых школ

14:39 30 декабря 2019
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В рамках национального проекта “Образование” в Тюменской области возводится шесть школ: четыре в Тюмени и по одной в тобольском селе Епанчина  в Увате. В 2020 году в регионе начнется строительство еще десяти школ.

Одна из строек развернется  в деревне Ушакова Тюменского района. Контракт на строительство этой школы заключен в последние дни уходящего года. Здание типовое и аналогично строящимся в селе Казарово и в Увате. По проекту в деревенской школе на площади в 8 тыс. кв. м  смогут учиться 360  детей. В здании разместятся учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, и все необходимые кабинеты для учебных занятий, а также для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий., сообщает пресс-служба Главного строительного управления Тюменской области. 

Теги: нацпроекты , образование , строительство , Тюменский район , школы
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