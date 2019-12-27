В Тюмени обсудили вопросы добровольной сертификации туроператоров в сфере детского туризма

Фото: ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области"

Накануне, 26 декабря, состоялось первое совещание рабочей группы по вопросам добровольной сертификации соответствия туроператоров в сфере детского туризма.

В нем приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, вице-президент Российского Союза Туриндустрии Ольга Санаева, руководитель программы АНО "Агентство стратегических инициатив" Ольга Шандуренко, представители исполнительных органов государственной власти области, региональные туроператоры.

Тюменская область вошла в число пилотных регионов по использованию системы добровольной сертификации соответствия туроператоров в сфере организации детского туризма. Реализация проекта инициирована Российским Союзом Туриндустрии при поддержке Минкультуры России и Агентства стратегических инициатив.

Андрей Пантелеев, открывая совещание, сообщил, что Тюменская область пользуется популярностью для путешествий школьников, входит в межрегиональные и всероссийские проекты по развитию детского туризма. Данная сертификация позволит создать условия для организации безопасного комфортного отдыха, повысить профессиональный уровень региональных туристических компаний.

По словам Ольги Шандуренко, развитие детского туризма – национальная задача. Добровольная сертификация при поддержке Агентства стратегических инициатив будет тиражироваться в российских регионах.

Поддержала мысль и Ольга Санаева, подчеркнув, что внедрение механизма на уровне региона позволит определить критерии выбора оператора для организации детских туров, сформировать реестр добросовестных туроператоров, и как результат повысить уровень доверия в детском туризме.

Участники совещания обсудили проблемные вопросы развития детского туризма. В частности затронута тема требований организованной перевозки группы детей автобусами, обсудили потенциал развития межрегиональных и межмуниципальных образовательных туров.

Встреча завершилась торжественным вручением сертификатов восьми туроператорам Тюменской области, успешно прошедшим добровольную сертификацию. В единый реестр сертифицированных туроператоров от Тюменской области будут включены: "Радуга-тур", "Тюменьзарубежтур", "Трэвэл", "Континент", "Мастерская путешествий "Рыжий слон", "Центр бронирования "Путешествия", "Планета Вояж", "Столица путешествий".