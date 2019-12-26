В Тюменской области сожгли 7,5 тысяч единиц контрафактной одежды

Партию контрафактных товаров в зоне деятельности Тюменской таможни уничтожили накануне по решению суда. На территории полигона твердых бытовых отходов представители правоохранительных органов сожгли 7,5 тысяч единиц контрафактной одежды торговых марок Fila, Tommy Hilfiger, Adidas, Reebok, Nike, Kenzo.

"В настоящее время на складах Тюменской таможни хранится более 287 тысяч единиц контрафактной продукции. По официальным оценкам, общая сумма ущерба правообладателям товарных знаков составляет 666 миллионов рублей", — сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

За 2019 год было выявлено 14 транспортных средств, перемещавших товары народного потребления с нарушением законодательства. Часть товаров, ввезенных из Киргизии и Казахстана, предназначалась для реализации в торговых точках Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы.