В Тюменской области долг перед банками в среднем на человека — 337 тыс. рублей

Рейтинг регионов по уровню закредитованности населения — 2019 представлен по результатам исследования РИА Новости. Тюменская область в десятке наиболее закредитованных регионов, она заняла в нем 79-е место.

По оценкам экспертов, соотношение средне­душево­го долга по кредитам и годовой зар­пла­ты в 2019 году в нашем регионе составляет 68,2%. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека — 337 тыс. рублей, изменение задолженности на одного человека за год — 51,6 тыс. рублей.

Еще больший уровень закредитованности по сравнению с Тюменской областью в шести субъектах РФ — это Республика Адыгея, Оренбургская область, Чувашская Республика, Курганская область, Республика Тыва и Республика Калмыкия. Наименее закредитованным регионом стала Республика Ингушетия, также в первой пятерке рейтинга Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан и Чеченская Республика.

В целом по России объем кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) вырос на 19,4%, до 17,2 триллиона рублей. При этом средняя номинальная зарплата за последний год выросла значительно меньше — на 8,9%.