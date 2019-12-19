Среди тюменцев проходит опрос о развитии туризма в регионе

Фото: Visit Tymen

Тюменцам и жителям других городов предлагают высказать свое мнение по поводу развития туризма в Тюменской области, чтобы помочь региону стать еще более привлекательным для туристов со всего мира. Опрос проходит в рамках проекта "Visit Tyumen".

Любому желающему предлагается ответить на 6 вопросов в онлайн-форме. Например, инициаторов исследования интересуют ответы на вопросы: "Без чего нельзя представить путешествие по Тюменской области?", "Чего не хватает туризму в регионе?". Уделив пару минут данному опросу, вы внесете весомый вклад в дальнейшее развитие регионального туризма, а также поможете организаторам проекта "Visit Tyumen" выявить слабые и сильные стороны бренда.

Принять участие в опросе можно по ссылке. Важен каждый голос. Все полученные данные строго анонимны и будут использоваться только в обобщенном виде.

Visit Tyumen – туристический бренд Тюменской области. На сайте https://visittyumen.ru/ собраны самые увлекательные туры по региону, достопримечательности, места для отдыха и проведения досуга на любой случай жизни и в любой компании. Для того, чтобы каждый мог познакомиться с Тюменской областью, узнать историю края, выбрать туристический маршрут, работают мобильные приложения для iOS и Android.

Проект реализован при поддержке ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области".