Тюменцам предлагают быстрый интернет и качественное ТВ по выгодной цене

Скажи, каким Интернет-провайдером ты пользуешься, и я скажу, кто ты. Известное выражение, переделанное на современный лад. А ведь правда, в современном мире интернет настолько развит, что его космические скорости соединения просто потрясают. Скорости в 5-10 мегабит в секунду уже просто недостаточно - не 2010-ый год на дворе все-таки.

"Русская компания" всегда следует за тенденциями и предлагает своим абонентам целый спектр заманчивых предложений.

Для любителей высоких скоростей и разнообразия телевизионных каналов оператор связи предлагает специальную тарифную линейку #Всёчтонадо. Она состоит из двух пакетных предложений: #Всёчтонадо120+ТВ и #Всёчтонадо200+ТВ. Подключение происходит по технологии PON. Каждый из тарифов включает около 200 ТВ-каналов различных тематик и интернет со скоростью до 120 и 200 мегабит в секунду.

Обычные пользователи могут выбрать пакетные предложения, в которые также входят интернет и телевидение: Без Забот 70 и Без Забот 100. Скорость интернета в данных тарифных планах ниже, но ее достаточно для комфортного серфинга в социальных сетях и просмотра видео в формате HD. Аналогично линейке #Всёчтонадо тарифы включают около 200 каналов различных тематик.

Если Вы не хотите подключать интернет и телевидение вместе, то присмотритесь к отдельным тарифам: для жителей многоквартирных домов разработана тарифная линейка "Уютный" с подключением интернета со скоростью до 70 и 100 мегабит в секунду.

Доступные цены помогут выбрать именно то предложение, которое подходит именно Вам. А быстрое подключение, стабильное соединение и круглосуточная техническая поддержка специалистов будут приятным бонусом.

Услуги "Русской компании" доступны как жителям многоквартирных домов, так и проживающим в частных домах. Узнать техническую возможность подключения по адресу, подробную информацию о тарифных планах и оформить заявку можно по телефону: 39-00-39 или на сайте t72.ru.