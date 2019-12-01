В Тюменской области растут зарплаты

В 2019 году у жителей Тюменской области выросли доходы и расходы. Средняя зарплата в регионе превысила 47 тысяч рублей, сообщает Тюменьстат.

По информации статистического доклада "Cоциально-экономическое положение Тюменской области в январе-октябре 2019 года", среднемесячная номинальная начисленная зарплата в январе-сентябре 2019 года в Тюменской области составила 47 тыс. 146 рублей, что на 6,5% больше, чем год назад. Меньше всего тюменцы "заработали" в январе - 42 тыс. 425 рублей. Самым прибыльным оказался май - 52 тыс. 382 рубля. Денежные доходы на душу населения составили 31 тыс. 384 рублей в месяц, прирост по сравнению с 2018 годом - 2,5%, пишет "Вслух.ру".

Обладателями самых высоких зарплат стали специалисты сферы производства химических веществ и химпродуктов, добычи полезных ископаемых, воздушного и космического транспорта – более 100 тыс. рублей в месяц.

В то же время жители региона стали больше тратить: за 10 месяцев тюменцы оставили в магазинах 326 млрд 412,4 млн рублей, что на 2,2% больше прошлогодних показателей. По последним данным Тюменьстата, в регионе проживает 1 млн 533,3 тыс. человека. Следовательно, в среднем на жителя шопинг обходился примерно в 21,3 тыс. рублей в месяц. Самым затратным оказался август, самым экономным был февраль.