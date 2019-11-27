Банка России проводит опрос предпринимателей

14:00 27 ноября 2019
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Банк России предлагает принять участие в опросе представителей малого и среднего предпринимательства – юридических лиц для определения уровня востребованности финансовых услуг, удовлетворенности этими услугами, оценки работы российских финансовых организаций.

Опрос проводится до 15 декабря 2019 года. Его результаты помогут регулятору определить направления развития финансового рынка Российской Федерации в части повышения доступности и качества финансовых услуг для субъектов малого и среднего бизнеса. Данные будут использоваться только в агрегированном виде.

К участию в анкетировании приглашаются руководители и представители  организаций, принимающие финансовые решения. Ответить на вопросы можно здесь.

 

 

Теги: малый и средний бизнес , опрос , предпринимательство , Центробанк
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