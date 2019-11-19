Тюмень и Курган будут вместе заботиться об экологическом состоянии реки Тобол

16:39 19 ноября 2019
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admtyumen.ru

Губернаторы Тюменской и Курганской областей Александр Моор и Вадим Шумков подписали соглашение о софинансировании мероприятий по стабилизации экологической ситуации в двух соседних регионах. 

Тюменскую и Курганскую области связывает общая водная артерия - река Тобол. Она протекает по Заводоуковскому городскому округу, Ялуторовскому, Ярковскому, Упоровскому и Тобольскому районам. Вода из этого источника используется на производственные нужды, для орошения сельскохозяйственных угодий, водоснабжения. 

"Тюменская область заинтересована в сохранении экологического благополучия этого общего водного объекта", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Глава Курганской области Вадим Шумков отметил, что существующие канализационные системы Кургана не справляются с нагрузкой. Эти объекты были построены в середине прошлого века и не ремонтировались, что приводит к попаданию в реки Тобол, Миасс, Исеть неочищенных сточных вод. Это несет существенные риски возникновения неблагоприятных экологических ситуаций. 

"Для оперативного решения этого вопроса требуется объединить усилия регионов. Самостоятельно Курганская область не может справиться с этой серьезной проблемой", - пояснил Вадим Шумков.

Мероприятия, которые будут выполнены в рамках заключенного 19 ноября соглашения и совместное их финансирование позволят решить вопросы, которые напрямую влияют на экологическое благополучие и безопасность жителей Тюменской и Курганской областей, сообщает пресс-служба губернатора.

Подписание документа состоялось в резиденции полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе в Екатеринбурге.

Теги: Александр Моор , Вадим Шумков , Курган , Николай Цуканов , полпред , Тобольский район , УрФО , экология
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