Инфотех-2019 привлек студентов и молодых предпринимателей

XII Тюменский цифровой форум и выставку информационных технологий "ИНФОТЕХ" за два дня работы посетили более 2700 человек. Повышенный интерес к мероприятию проявили студенты и молодые предприниматели.

"Работа с детьми по развитию ключевых цифровых навыков, повышению интереса к сфере цифровизации, которая началась 5 лет назад, сегодня трансформировалась в осознанный запрос уже со стороны молодого сообщества профессионалов", — отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

За два дня форума прошло более 15 дискуссионных площадок, семинаров, лекций на актуальные темы цифровой экономики. На выставке в этом году 56 федеральных и региональных компаний представили инновационные решения в области сквозных технологий, импортозамещения, обработки данных, цифровых платформ. Всего за два дня работы форума-выставки мероприятие

По традиции глава области на торжественном открытии наградил победителей областного чемпионата по робототехнике и программированию. В ходе осмотра стендов, которые в этом году представляют 56 федеральных и региональных компаний, губернатору была презентована диалоговая нейросетевая система, созданная специально для Центра телефонного обслуживания Тюменской области компанией ООО "ОКАС". Компания ПАО "Ростелеком" в этом году представила "умные опоры" — комплекс устройств на опоре уличного освещения: система "умного освещения" при необходимости может регулировать яркость LED-светильников, установленных на опоре, в зависимости от времени года и погодных условий, точка доступа Wi-Fi позволяет организовать публичный доступ к сети Интернет.

Особый интерес у гостей и участников был к мероприятиям с участием ключевых спикеров. Так, Владимир Румянцев, учредитель фонда "Цифровые платформы", провел лекцию на тему "Платформенные решения: опыт Китая по их созданию" и стратегическую сессию "Центр цифровой трансформации". В качестве спикера и почетного гостя в этом году также присутствовали Борис Нуралиев, один из основателей компании "1C" и руководитель рабочей группы "Кадры для цифровой экономики", Олег Подольский, координатор Центра компетенций по направлению "Кадры и образование" АСИ и международный эксперт в области образования.

Большим спросом пользовалась площадка для сдачи цифрового ГТО. Только за первый день работы форума выполнить все задания на лучший результат и получить золотой значок удалось 18 участникам.

Всего за два дня форума было проведено более 20 мастер-классов по проработке идей, программированию, разработке искусственной нейросети, дизайн-мышлению, 3D-печати. Также в рамках форума школьники средних и старших классов посетили "Урок цифры", где амбассадор компании Mail.ru Group Иван Карякин доходчиво и интересно рассказал о больших данных и такой профессии, как Big Data Analyst.

Организатором XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2019" выступает правительство Тюменской области. Генеральный партнер мероприятия — компания ПАО "Ростелеком".