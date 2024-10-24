Тюменская область заинтересована в привлечении инвестиций в проекты с ИИ

Правительство Тюменской области стремится создать благоприятную экосистему для развития и внедрения искусственного интеллекта и заинтересована в привлечении инвестиций в эту область, заявил глава региона Александр Моор на пленарном заседании XVII Тюменского цифрового форума "Инфотех-2024".

Состоявшаяся на заседании дискуссия на тему "На шаг ближе к национальной цели: развитие отечественных технологий искусственного интеллекта как основа будущего лидерства" вызвала большой интерес у представителей органов власти, депутатского корпуса и информационно-технологического бизнеса.

"Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в эту область, поддерживаем стартапы и образовательные программы в этой сфере. Кроме того, планируем активно взаимодействовать с экспертами и представителями бизнеса для определения конкретных проектов по внедрению искусственного интеллекта", – отметил губернатор.

В 2023 году в Тюменской области по поручению главы региона был создан отдельный Проектный офис для планирования и координации деятельности по проработке инициатив, связанных с внедрением решений на основе технологий искусственного интеллекта. Сегодня эта структура активно работает над инициативами в таких сферах, как общественная безопасность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, экология, культура и государственное управление, сообщил Александр Моор.

Глава региона привел ряд примеров успешного использования ИИ-технологий для повышения качества жизни людей. В частности, система поддержки принятия врачебных решений, способная прогнозировать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, позволила почти на 97 процентов сократить количество не состоящих на диспансерном учете пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.

С 1 сентября 2024 года школы Тюменской области перешли на платформу "Моя школа". Это высокотехнологичная образовательная среда для педагогов, школьников и родителей. Александр Моор как отец дочери-школьницы положительно отозвался о нововведении.

В 2024 году Тюмень заняла первое место в категории "Крупные города" на конкурсе по оценке индекса интеллекта российских городов.

Почетным гостем форума и одним из главных спикеров пленарного заседания стал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он высоко оценил темпы цифровизации Тюменской области.

"Очень много достижений. Поэтому Тюменская область выбрана площадкой для проведения форума, куда мы приглашаем все регионы для обсуждения перспектив внедрения искусственного интеллекта. Тюмени есть чем поделиться", – сказал глава Минцифры РФ.

По словам министра, утверждение нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" находится на завершающей стадии.

"Отдельный большой эффект проекта как раз связан с искусственным интеллектом. Продолжим заниматься цифровизацией государственного управления и госуслуг, чтобы жизнь наших сограждан стала более удобной и комфортной", – рассказал Максут Шадаев. В частности, планируется использовать искусственный интеллект для усиления безопасности личных кабинетов россиян на портале госуслуг и защиты их от мошенников.

В пленарном заседании форума "Инфотех-2024" приняли участие топ-менеджеры крупных российских компаний, инвестирующих значительные средства в развитие и внедрение ИИ-технологий.

"Движение есть, мы верим в успех, в высокую потенциальную экономию средств и повышение производительности. Но работы много", – высказала свое мнение директор по цифровым и информационным технологиям СИБУРа Алиса Мельникова. Первой и основной пилотной площадкой компании для внедрения цифровых технологий является расположенный на Тобольской промышленной площадке завод "ЗапСибНефтехим", отметила она.

Подводя итоги дискуссии, Александр Моор выразил уверенность в том, что список отраслей, где используется искусственный интеллект, в будущем будет только увеличиваться.

"Для этого регионам и крупным технологическим компаниям необходимо не конкурировать, а сотрудничать. А еще нам, государству, стоит быть более смелыми в вопросах изменения законодательства, чтобы активно внедрять новые технологии и делать нашу жизнь комфортнее", – подчеркнул Александр Моор.