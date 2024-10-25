Минстрой на тюменском "Инфотехе" представил лучшие практики "Умного города"

Минстрой России на тюменском "Инфотехе" провел сессию по цифровизации городского хозяйства "Умный город", она была посвящена лучшим практикам проекта, а также искусственному интеллекту в цифровой трансформации и развитии муниципальных образований, сообщили в проектной дирекции Минстроя России.

Участники сессии обсудили отечественные технологии для сбора и хранения первичных данных в корпоративном, государственном и муниципальном управлении, затронули темы мониторинга и управления эксплуатацией распределенных объектов, обменялись мнением, как искусственный интеллект меняет город и о возможностях и эффектах от внедрения модулей ИИ в работу органов госвласти.

"Технологии искусственного интеллекта уже присутствуют в нашей ежедневной жизни. Часто это бывает незаметно для обычного человека и это здорово, ведь использование современных цифровых технологий не самоцель, а инструмент, чтобы взаимодействие жителей с государством происходило в максимально комфортном режиме", – отметил замруководителя рабочей группы Минстроя России по реализации проекта "Умный город" Анатолий Курманов.

Кроме того, на панельной сессии состоялась церемония награждения Национальной премии "Умный город" за лучшие реализованные регионами и муниципалитетами проекты по цифровизации городского хозяйства. В целом было рассмотрено 234 проекта, в которых технологии искусственного интеллекта используются для повышения качества получения электронных услуг и сервисов, а также для упрощения взаимодействия жителей с госорганами. Наградной диплом вручен директору Депинформтехнологий – замгубернатора Югры Павлу Ципорину. По его словам, в округе практически во всех отраслях работают информационные системы, многие из которых созданы на базе искусственного интеллекта. Например, нейросеть Вика в качестве цифрового помощника отвечает на телефонные звонки, консультирует граждан по многим вопросам, тем самым снижая нагрузку с операторов в некоторых случаях до 90%. На основе генеративных моделей создаются нейросетевые помощники для руководителей высшего звена и работников нефрегазовой сферы.

Также золотым дипломом национальной премии отмечен проект "Региональный цифровой контакт-центр Тюменской области". "Мы гордимся решениями региона, позволяющими улучшить качество жизни граждан и заслуженно отмеченными наградами на федеральном уровне. Поздравляю коллег с наградами и благодарю за высоким профессионализм", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

По итогам расчета индекса IQ городов за 2023 год Тюмень стала самым умным городом в категории крупных городов с численностью от 250 тысяч до миллиона жителей. Высокая позиция Тюмени в рейтинге IQ городов обеспечена системным внедрением "умных" технологий в городской инфраструктуре и слаженной работой региональных и муниципальных органов власти.

XVII цифровой форум-выставка "Инфотех" в Тюмени проходил 23-24 октября, в большей степени он был посвящен внедрению искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики. Участие в нем приняли более 3,5 тысячи экспертов и специалистов из 60 регионов РФ.