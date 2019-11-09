Число IT-компаний в Тюменской области растет благодаря господдержке

Более 120 IT-компаний зарегистрировано в Тюменской области по данным на 2019 год, три года назад их было лишь около 50.

Значительный рост стал возможен благодаря комплексной господдержке.

Как сообщила директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич, комплекс мер включает льготный порядок налогообложения, инфраструктурную и финансовую поддержку, предоставление субсидий для приобретения серверного оборудования и дорогостоящих компьютеров, содействие в реализации и продвижении продукции, а также кадровое обеспечение. В 2018 году на ИТ-специальности в региональные вузы поступило 1,4 тыс. человек, пишет ИА "Тюменская линия".

"Тюменская области вышла на новый уровень государственной поддержки IT-сектора региональной экономики. Мы стимулируем спрос на продукцию IT-компаний, ее практическое внедрение. Наш опыт оказался интересен казахстанским коллегам, там господдерджка пока направлена непосредственно на рост IT-предприятий", - рассказала Мария Рудзевич.

По мнению директора областного департамента информатизации, процессы цифровизации в экономике и социальной сфере идут в России и Казахстане по схожим стратегическим сценариям. Это способствует дальнейшему развитию экономического сотрудничества между нашими странами, в том числе и на межрегиональном уровне.