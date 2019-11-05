Тюмень наращивает темпы сдачи готового жилья

Показатель ввода жилья за девять месяцев в Тюменской области на 9% опережает показатель этого же периода прошлого года – с января по сентябрь 2019 года введено 787,5 тысяч кв. м жилья, в прошлом году этот показатель был 722,6 тысячи.

Значительно выросла доля в текущем году по вводу квадратных метров многоквартирного жилья по сравнению с прошлым годом. Если в 2018 году за девять месяцев введено 330,7 тыс. кв. м в новостройках, то за этот же период 2019 года эта доля в многоквартирных домах увеличилась на 30 % и составила 428,5 тысячи кв. м.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Тюменской области строится 199 домов общей площадью 2,454 млн кв.м.

В октябре по данным исследования, проведенного РИА "Новости", Тюменская область вошла в тройку регионов, где строится больше всего жилья на одного жителя. В тройку лидеров вошли также Ленинградская и Московская области, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.