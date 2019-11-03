Тюменские стройматериалы будут поставлять в Кыргызстан

Делегация строителей из Кыргызстана посетила тюменский завод "Профмодуль" с целью обсудить планы по доставке сэндвич-панелей, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

На сегодня внешнеэкономическая деятельность становится одним из приоритетов в развитии предприятия.

"К эксплуатации строительных материалов на юге предъявляются особые требования. Во-первых, большие перепады температур. Во-вторых, летняя 40-градусная жара. У нас уже есть опыт работы в таких условиях и тюменские сэндвич-панели с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR-панели) и минеральной ваты прекрасно проявили себя при эксплуатации", - отметил главный технолог завода Андрей Воробьев.

Кроме сотрудничества с Киргизией, дает свои плоды недавний визит тюменских производителей в Алма-Ату. На днях в Нурсултане закончилась ещё одна выставка Kaz-agro 2019.

"На этом международном форуме мы представляли нашу продукцию, которую можно использовать при строительстве животноводческих ферм", - рассказал Андрей Воробьев.