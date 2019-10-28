В Тюмени иномарка насмерть сбила 71-летнюю женщину

Трагическое ДТП с пешеходом произошло вчера днем, 27 октября, на улице Центральной. Там автомобилем Fiat Linea была сбита 71-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте аварии.
"По предварительным данным, пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Стаж управления транспортными средствами у 29-летнего водителя менее одного года", — комментирует Госавтоинспекция Тюменской области.
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