В Тюмени иномарка насмерть сбила 71-летнюю женщину

16:15 28 октября 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагическое ДТП с пешеходом произошло вчера днем, 27 октября, на улице Центральной. Там автомобилем Fiat Linea была сбита 71-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте аварии.

"По предварительным данным, пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Стаж управления транспортными средствами у 29-летнего водителя менее одного года", — комментирует Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: гибель , ДТП , пешеход
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