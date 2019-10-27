В Уватском районе активно строят жилье

Около 6 тысяч кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в Уватском районе с начала 2019 года. Это 70% от запланированных показателей. Уже в следующем году районные власти ставят перед собой задачу увеличить объемы жилищного строительства и несколько последующих лет удерживать их на новом уровне.

"Всего в 2019 году планируется ввести 10 тысяч кв.м, из которых 8,7 тысячи – индивидуальное жилье. Несколько территорий уже выполнили доведенные до них планы по вводу. Среди них Демьянское, Красноярское и Осинниковское сельские поселения", – рассказал заместитель начальника управления градостроительной деятельности муниципалитета Алексей Созонов.

В четвертом квартале текущего года будет введен в эксплуатацию 30-квартирный дом на Юности Комсомольской в Туртасе. Уватское и Туртасское сельские поселения планируют ввести по 2,8 тысячи квадратных метров жилья. Эти объемы уже выполнены на 69 % и 52 % соответственно, пишет ИА "Тюменская линия".

В Демьянском сельском поселении ввели в эксплуатацию 1,5 тыс. квадратных метров. Десять частных домов построили по улицам Строителей, Доронина и Новосельской. До конца года планируется увеличить общий объем ввода, отметил глава поселения Андрей Мотовилов.

"В Уватском районе началась реализация программы сноса аварийного жилья, ведется обновление кадров в социальной сфере, идет работа по крупным инвестпроектам - возникает спрос на служебное жилье. Это способствует росту жилищного строительства", – прокомментировал глава Уватского района Сергей Путмин.