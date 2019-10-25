Долг по зарплатам на 20 тюменских предприятиях — 126 млн рублей

По сведениям прокуратуры области, в 20 организациях Тюменской области имеются долги по зарплате на общую сумму свыше 126 млн рублей. Более половины долгов приходится на 17 банкротящихся компаний. Среди них АО Завод "Сибнефтегазмаш", ПАО "Ялуторовский автомобильный завод", ЗАО "Тюменский строитель" и другие.

Также за 9 месяцев 2019 года в результате работы надзорных ведомств в регионе были погашены долги по заработной плате в общей сумме более 604 млн рублей. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 241 лицо, к административной — 224. Возбуждено 51 уголовное дело.