Тюменский аэропорт сможет принимать в два раза больше пассажиров

Главгосэкспертиза России одобрила реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродрома "Рощино", после которой его пропускная способность увеличится на 25 процентов, сообщает ТАСС.

Модернизация взлетно-посадочной полосы предусматривает реконструкцию рулежных дорожек и водосточно-дренажной сети, строительство очистных сооружений поверхностного стока и установку новых систем светосигнального оборудования. Также запланированы вертикальная планировка рабочих зон, реконструкция, автоматизация и диспетчеризация объектов электроснабжения, реконструкция метеорологического оборудования, строительство внутрипортовых дорог, устройство сетей связи и управления.

ПО завершении всех работ аэропорт сможет принимать до 5 млн пассажиров в год, в данный момент этот показатель составляет около 2 млн в год. Новая ВПП позволит снять ограничения по максимальной взлетной массе прибывающих, а также сократить число их уходов при неблагоприятных погодных условиях на запасные аэродромы.

Реконструкция ВПП соответствует госпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры до 2022 года" и обойдется областному бюджету в 2,5 млрд рублей.