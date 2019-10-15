В Тюменском технопарке три новых резидента

Разработка для мониторинга воздуха, программа аттестации и уплотнитель для геофизических работ пополнили бизнес-инкубатор Тюменского технопарка. Новые компании-резиденты были отобраны на очередном экспертном совете.

Компания "ЭИСлаб" (г. Дзержинск) представила экспертам мобильную станцию мониторинга воздуха населенных мест. Она предназначена для качественного и количественного обнаружения газов — основных приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха. Команда проекта уже начала процесс регистрации компании на территории Тюменской области.

Специалисты компании "Технопарк-Т" представили программу аттестации и обучения "BiosensingVR", которая предназначена для тестирования и обучения персонала с применением инновационных компьютерных тренажеров. Программно-аппаратный комплекс состоит из сконструированного и собранного нейроинтерфейса, VR-шлема и программного обеспечения, анализирующего действия испытуемого.

Компания "АСМТ" работает над созданием уплотнителя для безопасного проведения геофизических работ в скважинах под давлением газонефтяной жидкости до 350 атмосфер.

В 2019 году экспертный совет Технопарка рассмотрел 37 инновационных проектов, поддержку получили 24 инновационные компании.