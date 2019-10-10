В Тюменской области строят птицефабрику, продукция которой пойдет на прилавки Омска, Новосибирска и Красноярска

Комплекс по производству мяса бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год пларнируется запустить в 2020 года. Проект реализуется в Юргинском и Голышмановском районах. О планах по развитию бизнеса на территории Тюменской области рассказал губернатору Александру Моору генеральный директор компании "Руском" Николай Колокольников.

В Юргинском районе 1 сентября рабочие начали строить племенной репродуктор. В Голышмановском городском округе предстоит возвести инкубаторий и семь площадок по откорму бройлеров, а также цех убоя.

Новому комплексу потребуется 90 тыс. тонн кормов. Для этого компания приобрела в Голышманово элеватор мощностью 72 тыс. тонн, уже подготовлен проект реконструкции. Запустить обновленный элеватор намерены в конце лета 2020 года.

Производительность цеха убоя бройлеров составит 9 тыс. голов в час. Совокупность инвестиций – более 7 млрд рублей. Племенной репродуктор заселят летом 2020 года. На полную мощность предприятие планирует выйти к марту 2021 года. Основными рынками сбыта мяса бройлеров рассматривают Омск, Новосибирск и Красноярск, сообщает пресс-служба губернатора.

"Это хороший проект и по новым рабочим местам, и по уровню заработной платы, которая здесь достаточно высока для сельских районов. Думаю, что у жителей Юргинского района и Голышмановского городского округа благодаря этому появятся новые возможности. "Руском" - один из лидеров российского рынка, компания, которая ориентируется не только на расширение внутреннего спроса, но и на экспорт. Поэтому мы заинтересованы в развитии таких проектов", - подчеркнул Александр Моор.

Для Юргинского раойона это уже второй инвестпроект "Рускома". В 2017 году компания запустли здесь комплекс по выращиванию и переработке индейки "Абсолют-Агро". На 1 октября поголовье птицефабрики составило 297 тыс. голов индейки. В 2017 году на убой было поставлено 225 тыс. голов, в 2019 году планируют поставить 755 тыс. голов. В 2018 году в Юргинском произвели 11,5 тыс. тонн мяса индейки при проектной мощности в 10 тыс. тонн. На производстве работают 542 сотрудника.