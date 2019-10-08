В Тюменской области успешно реализуется программа переселения из аварийного жилья

Тюменская область выполнила целевой показатель по расселённой площади, установленный на 2019 год в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".

Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по развитию ЖКХ в Уфе, отмечается на сайте регинальног правительства.

Владимир Якушев: - У нас есть уже субъекты, которые на 100% справились с этой работой. Среди них – Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего 15 регионов по 2019 году досрочно закрыли программу.

По состоянию на 1 октября текущего года в Тюменской области расселено 13,1 тыс. квадратных метров аварийного фонда (284 жилых помещения, 766 человек). Это в четыре раза выше установленного проектом показателя на 2019 год (2,79 тыс. кв. м). До конца года планируется еще около тысячи человек въедут в новые квартиры - освободить 22,8 тыс. квадратных метров аварийного фонда.

"Национальный проект "Жилье и городская среда" ставит перед нами амбициозную задачу: объём ввода жилья должен вырасти к 2024 году в полтора раза. На протяжении шести лет в Тюменской области вводится порядка 1,4 млн квадратных метров жилья. Нам нужно в этом объеме жильё не только построить – оно должно быть качественным и востребованным. Что касается программы переселения из аварийного жилья, то в этом направлении у нас уже накоплен серьёзный опыт, и в последние годы Тюменская область выполняла программу с опережением срока, будем стараться и дальше так работать", – подчеркнул губернатор Александр Моор.

Предыдущую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы Тюменская область ежегодно выполняла с опережением графика, что в итоге позволило закрыть программу ранее намеченного срока на 8 месяцев.