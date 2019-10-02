Победители "Цифрового прорыва" получили гранты на развитие умных решений

МегаФон

Финал конкурса "Цифровой прорыв" войдет в Книгу рекордов Гиннеса как самый массовый хакатон в мире. Он собрал в Казани свыше 3 000 программистов и дизайнеров из разных регионов страны. Больше всего участников заинтересовала тема партнера мероприятия – компании "МегаФон": над проектом в области ЖКХ работали 29 команд.

Возраст самого молодого участника "Цифрового прорыва" — 13 лет, а самого возрастного — 76. Объединившись в команды, финалисты за два дня создали прототипы цифровых продуктов в номинациях "Здравоохранение", "Государственное управление", "Образование и наука", "ЖКХ и городская среда", а также "Транспорт и логистика".

Победители в каждом из направлений получили от организаторов и партнеров денежные гранты на дальнейшее развитие проектов. Отличилась на прорыве и команда из Свердловской области "Jingu Digital", которая набрала максимальное количество баллов от жюри в теме AR/VR-решения для промышленности.

"В России сосредоточены самые яркие “цифровые” таланты. Мы второй год работаем со студентами, разработчиками и стартапами в нашей “технологической песочнице”. За это время через нее прошло более 1000 идей, 40 из их числа стали пилотными коммерческими проектами. Начиналось все с того, что мы увидели ребят с горящими глазами, которые предлагали новый взгляд на привычные вещи. На конкурсе я тоже увидел участников самых разных возрастов, которые хотят изменить мир к лучшему с помощью цифровых технологий. Я уверен, что совсем скоро многие из них начнут стажировку в МегаФоне или будут нашими компаниями-партнерами", — отметил генеральный директор компании "МегаФон" Геворк Вермишян.

МегаФон как генеральный партнер конкурса предложил трек "Оптимизация обратной связи в сфере ЖКХ", в котором нужно было разработать приложение, способное распознавать смысл обращений, распределять их по ответственным сотрудникам и отслеживать выполнение. Эксперты оператора помогали ребятам, консультировали по темам больших данных, интернета вещей и управления проектами, а также провели мастер-класс по подготовке успешной презентации проектов. Лучший проект по мнению жюри в номинации реализовала команда "Frozen Lab" из Красноярского края.

Еще три команды в треке МегаФона были отмечены дополнительными призами за отличную командную работу и самое креативное продуктовое решение.