Тюменские депутаты пересмотрели положение о наградах

На очередном заседании Тюменской городской думы депутаты приняли новое Положение о поощрениях муниципального образования городской округ город Тюмень, которым утвердили введение в систему поощрений нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью". Это будет вторая по значимости награда после звания "Почетный гражданин города Тюмени".

"Мы поставили эту награду в ранге поощрений после звания "Почетный гражданин". Ею мы будем отмечать заслуги перед городом его жителей, сделавших для Тюмени что-то очень знаковое и важное. Депутаты посчитали, что такой награды не хватало, и приняли на заседание решение по ее введению. У нас много достойных людей, которые вносят большой вклад в развитие не только нашего города, но и региона в целом", - прокомментировал председатель думы Евгений Заболотный.

Напомним, ходатайствовать о награде могут только депутаты по предложению рабочей группы и не более одного раза в течение работы созыва думы. Претендовать на нагрудный знак могут горожане, активно способствующие социально-экономическому и культурному развитию города и местного самоуправления. Также награда может быть присвоена за спасение людей, культурных ценностей, за предотвращение чрезвычайной ситуации. Вопрос о присвоении знака будет решать комиссия по поощрениям.

Помимо этого, благодарственные письма Тюменской городской думы и администрации города заменены на благодарности, причем думские будут более персонифицированными, с указанием конкретных заслуг и достижений награждаемого.