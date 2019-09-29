Ташкентский хокимият запланировал визит в Тюменскую область

Руководство Ташкентской области Республики Узбекистан подтвердило визит в Тюменскую область. Он будет способствовать сотрудничеству регионов.

В октябре 2018 года делегация Тюменской области принимала участие в Первом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, который проходил под эгидой глав государств. В рамках мероприятия губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с хокимиятом Ташкентской области (Республика Узбекистан).

По данным таможенной статистики за 2017-2018 годы, внешнеторговый оборот Тюменской области с Узбекистаном оставался примерно на одном уровне - порядка 17 млн долларов, в основном это экспорт полимерных материалов, фанеры, изделий из стекла и, в небольших количествах, сельскохозяйственной продукции. Импорт из Узбекистана и вовсе незначителен - 118 тыс. долларов США.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, ответный визит делегации Ташкентской области во главе с заместителем хокима Джамшидом Абдусаламовым запланирован на 2-5 октября. В состав узбекской делегации войдут представители органов власти и бизнеса Ташкентской области сельскохозяйственной, строительной отраслей, легкой промышленности.

В программе - посещение предприятий и учреждений, встречи в правительстве региона и с руководителями органов государственной власти Тюменской области, на которых будут обсуждаться возможности расширения сотрудничества.