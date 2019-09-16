На тюменских предприятиях выплачены долги на 586 млн рублей

В Тюменской области за 8 месяцев 2019 года прокурорами было выявлено более 3,7 тысяч нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено 227 лиц, к административной — 211, возбуждено 50 уголовных дел.

За этот период благодаря усилиям контролирующих органов были погашены долги по заработной плате в общей сумме более 586 млн рублей.

Согласно официальным статистическим данным, по состоянию на 1 сентября 2019 года на территории Тюменской области задолженность по заработной плате отсутствует.

"Вместе с тем, по данным оперативного мониторинга, по состоянию на сегодняшний день в регионе 18 организаций имеют задолженность по заработной плате на общую сумму около 101 млн рублей, из них 99 млн рублей приходится на 16 организаций, проходящих различные процедуры банкротства: АО Завод "Сибнефтегазмаш", ПАО "Ялуторовский автомобильный завод", ЗАО "Тюменский строитель", ЗАО "Стройимпульс" и другие", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.