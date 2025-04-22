Ландшафтные пожары в минувшие сутки охватили более 100 га лугов и полей в Тюменской области

За прошедшие сутки, с 21 по 22 апреля, в Тюменской области зарегистрировано три ландшафтных пожара, площадь которых составила 100,502 га. Два из них на площади в полгектара ликвидированы, действующий на площади в 100 гектаров, локализован, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ТО.

Угроз населенным пунктам нет.

К тушению ландшафтных пожаров привлекались 29 человек и 8 единиц техники, в том числе 28 специалистов Тюменской авиабазы и 6 единиц техники; сотрудник Противопожарной службы Тюменской области и 2 единицы техники, в том числе вертолет МИ-8.

С 5 апреля в нашем регионе действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещается посещать леса, проводить пожароопасные работы, жечь сухую траву, включая придорожные полосы, а также разводить костры. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафов:



- для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей;



- для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей;



- для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.



Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность.



Граждане, сообщившие достоверную информацию о виновнике ландшафтного пожара, могут получить выплату в размере 40 000 рублей, а те, кто оказал содействие в задержании нарушителя, — 50 000 рублей.