Ребенок пострадал при пожаре в одной из многоэтажек Тюмени

09:53 22 апреля 2025
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Пожар, в котором ребенок получил травмы, произошел в четвертом часу утра 22 апреля в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Геологоразведчиков, 6 в городе Тюмени, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС России обнаружили возгорание на третьем этаже многоквартирника. Звеньями газодымозащитной службы из задымленного подъезда был спасен 1 человек и еще 9 жильцов эвакуированы. 

Пожар оперативно ликвидирован на общей площади 35 квадратных метров. В тушении были задействованы 8 единиц основной и специальной техники, 22 человека личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. 

Причина пожара устанавливается. 

 

Теги: пожары , пострадавшие , ребенок
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