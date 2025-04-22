Ребенок пострадал при пожаре в одной из многоэтажек Тюмени

Пожар, в котором ребенок получил травмы, произошел в четвертом часу утра 22 апреля в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Геологоразведчиков, 6 в городе Тюмени, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС России обнаружили возгорание на третьем этаже многоквартирника. Звеньями газодымозащитной службы из задымленного подъезда был спасен 1 человек и еще 9 жильцов эвакуированы.

Пожар оперативно ликвидирован на общей площади 35 квадратных метров. В тушении были задействованы 8 единиц основной и специальной техники, 22 человека личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается.