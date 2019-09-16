Тюменцам по-новому начислили транспортный налог

В Тюменской области закончилась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов — транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц за 2018 год.

На региональном уровне изменений транспортный налог начислен почти 280 тысячам налогоплательщиков. Ранее от уплаты налога освобождались физические лица, имеющие в собственности автомобили мощностью до 150 лошадиных сил. В этом году уведомления получат налогоплательщики — владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с.

Тюменцам напоминают, что от уплаты налога освобождены физические лица – владельцы легковых автомобилей мощностью до 100 л.с. и отдельные категории налогоплательщиков, имеющие в собственности один легковой автомобиль мощностью до 150 л.с. Вторая категория включает одного из родителей в многодетной семье, одного из родителей ребенка-инвалида, одного из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным, а также физических лиц – владельцев электромобилей с мощностью до 150 л.с.

Для физических лиц – владельцев легковых, грузовых автомобилей отечественного производства и производства стран СНГ, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, отменена льготная ставка.

Уплатить имущественные налоги необходимо до 2 декабря 2019 года.