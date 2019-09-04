Больше дела, меньше слов – сказали тюменским бизнесменам

4 сентября для тюменских бизнесменов устроили "Бизнес драйв" - мастер-класс для представителей малого и среднего бизнеса. Организатором выступил "Ростелеком". Тюмень стала двенадцатым в списке российских городов, где с мастер-классами выступили ведущие бизнес-практики страны. Пять спикеров разобрали реальные кейсы и дали практические рекомендации.
Татьяна Манцурова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":
Для нас важно предоставить любому предпринимателю возможность развиваться. На мастер-классах мы даем представителям бизнеса очень подробные систематизированные инструкции, которые можно применять уже сегодня.
Хедлайнером "Бизнес драйва" стал Владимир Маринович, акционер компании Gett и основатель бизнес-школы "Вверх". Он представил участникам мастер-класса технику знакомств и получения важных для бизнеса контактов.
По словам исполнительного директора ООО "Миродент" Дианы Беловой, мастер-класс ее привлек в первую очередь интересными спикерами:
На "Бизнес драйв" пришла, чтобы расширить свои знания, получить новые знакомства и контакты и, конечно же, реально работающие кейсы. Очень нужным для нас как для компании, продвигающей свои услуги в соцсетях, был мастер-класс "Социальные сети: новые правила игры". Спасибо "Ростелекому" за возможность посмотреть на свой бизнес с разных ракурсов.
В семинаре приняли участие более 700 человек. Опытные бизнесмены и начинающие предприниматели Тюмени встретились, чтобы перенять опыт приглашенных спикеров и обменяться контактами с возможными будущими клиентами и партнерами в рамках нетворкинг-сессии. В перерывах между выступлениями бизнесмены обменивались контактами и обсуждали возможные точки сотрудничества, сообщает пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком".
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