В Тюмени стартует очередная "Тюменская марка"

Конкурс среди предпринимательства "Тюменская марка" ежегодно претерпевает изменения. Новый не станет исключением. В этом году конкурс продлится сто дней, его участниками станут 80 субъектов малого и среднего бизнеса, вместо народных экспертов их работу и достижения будут оценивать профессионалы, а завершится мероприятие традиционной масштабной выставкой.

"В этом году "народных экспертов" заменят двадцать пять профессиональных экспертов. Они будут выезжать на предприятия и проводить консультации для бизнеса. Причем профессиональную специализацию необходимых экспертов участники конкурса заявляют заранее сами. А мы подбираем для них опытного консультанта", - рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

Конкурс пройдет по семи номинациям, заявки на участие принимаются с 20 августа по 18 сентября на сайте marka72.ru. С 1 октября начинается интернет-голосование и выезды экспертов на предприятия. В это же время состоятся образовательные сессии для бизнеса.

Директор департамента экономики и стратегического развития городской администрации Сергей Толстых сообщил, что победители конкурса получат субсидии от 80 до 150 тысяч рублей в зависимости от присужденного места. Итоги конкурса и награждение запланированы на 14 ноября.

Конкурс "Тюменская марка" проводится в семнадцатый раз. За это время лучшими признаны 277 субъектов предпринимательской деятельности Тюмени.