На тюменском предприятии с зарплатным долгом в 50 млн рублей начались выплаты

График погашения задолженности перед сотрудниками разработан в ООО "Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола". В июне 2019 года работники предприятия сообщили в прокуратуру о невыплате зарплат. Долг перед 762 сотрудниками в общей сумме составил 50 млн рублей.

На контроль ситуацию взяла прокуратура Тюменского района, в отношении организации и генерального директора были возбуждены административные дела, а в суды направлены заявления о взыскании зарплаты.

24 июля заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин на межведомственном совещании по оплате труда в Тюмени объявил генеральному директору ООО "Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола" официальное предостережение и предупредил, что за невыплату зарплаты он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, гендиректором был разработан график погашения задолженности, деньги будут выплачиваться поэтапно. Согласно графику все долги должны быть погашен к сентябрю 2019 года. Сейчас задолженность перед работниками составляет 45,5 млн рублей, более 5 млн рублей было выдано на днях.