В Тобольске установят тысячу новых контейнеров под мусор

В Тобольске необходимо заменить около сотни вышедших из строя контейнеров, однако в регионе с этим определенная сложность: из-за массового обновления контейнерного парка, спрос на новые баки превышает предложение.

"Тем не менее, управляющие компании, нуждающиеся в замене сломанных баков, получат их после инвентаризации. Еще около 1000 мусоросборников поставят в Тобольск к началу будущего года, - сообщил на заседании в администрации Тобольска гендиректор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин.

Руководитель "ТЭО" отметил, что новые контейнеры регоператор будет устанавливать только на отремонтированные, соответствующие всем нормам площадки.

На совещании также было отмечено, что около сотни домов Тобольска сейчас пользуются мусоропроводами. В ближайшее время жильцам таких домов придется отказаться от такого способа сбора ТКО. В течение месяца совместно с жителями будет проведена работа по определению мест расположения контейнерных площадок у этих многоквартирников, отметил глава города Максим Афанасьев.