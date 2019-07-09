Уральский банк Сбербанка готов заключить с Тюменской областью ряд соглашений

На Иннопроме-2019 Уральский банк Сбербанка планирует подписать около двадцати соглашений о сотрудничестве. В первый день работы международной промышленной выставки такие соглашения заключены с администрацией Екатеринбурга, Уральским государственным экономическим университетом и Курганским государственным университетом, Уральской горно-металлургической компанией и компанией "Синара-Девелопмент".



Все соглашения первого дня фактически связаны с реализацией тех продуктов и сервисов экосистемы Сбербанка, которые банк представил на своем стенде, отметил в беседе с журналистами председатель Уральского банка Владимир Черкашин и подчеркнул, что Сбербанк готов "инвестировать в промышленность, развитие городов, социальной инфраструктуры, строительство школ, детских садов, что банк и делает на всех территориях присутствия".



На стенде Сбербанка участники Иннопрома могут ознакомиться с новыми цифровыми технологиями в разных сферах жизни - это и сервисы для бизнеса на основе больших данных, приложения для инвестирования средств, телемедицина, услуги по ведению бухгалтерии, юридическое сопровождение, проекты "умного города" и многое другое.



Сегодня Уральский банк Сбербанка работает в десяти регионах, начиная с севера - Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского округов, заканчивая на юге Курганской областью, а на западе - Башкортостаном. Со всеми регионами банк тесно сотрудничает в реализации экономических, социальных и образовательных проектов.



Тюменская область вошла в периметр работы Уральского банка в мае этого года, поэтому власти региона и банк сейчас активно обсуждают вопросы сотрудничества.



"Как только стало известно о размере и формате работы Уральского банка в регионе, прошла встреча в корпоративном университете с губернатором Тюменской области, где мы обсудили, что предстоит сделать, наметили планы работы по внедрению разных продуктов в Тюменской области, - рассказал Владимир Черкашин. - Сейчас мы активно работаем с местными вузами, заключаем различные соглашения и будем представлять в области все наши цифровые продукты. Надеемся, что потребность в этом будет".



Председатель Уральского банка отметил, что в планах подписание соглашений с предприятиями Тюменской области о намерении участия в проектах, но внедрение продуктов - это длительный процесс, сначала с ними нужно познакомить потенциальных клиентов, понять потребности города, а они везде разные: "Сегодня уровень реализации того, что уже сделано, отличается. К примеру, в Тюмени есть проект "Умный свет", хотя в большинстве городов России он еще не реализован. Здесь регион в лидерах, как и во многих других направлениях, - отметил Владимир Черкашин. - Также мы предлагаем не только продукты и услуги для муниципалитетов, но и для бизнеса. В Тюмени они активно внедряются в самых разных масштабах - от микро-бизнеса до крупных предприятий".