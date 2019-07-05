Многодетным родителям помогут найти работу

Временную работу, исходя из уровня образования, опыта работы и предпочтений многодетным безработным гражданам помогает найти Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Обратившимся в ЦЗН гарантируют официальное трудоустройство на период не меньше месяца и матпомощь от центра занятости дополнительно к заработной плате. Сейчас в базе вакансий в общей сложности 15 тыс. предложений.

На временной работе можно продемонстрировать работодателю свои способности и навыки, зарекомендовать себя и получить шанс трудоустроиться на постоянную работу.

Подробности о трудоустройстве можно узнать по телефону 27-37-73.