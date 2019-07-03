Самыми востребованными у тюменских работодателей стали строители

13:21 03 июля 2019
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

В Тюмени за год строители заняли первое место по востребованности у работодателей, обогнав по этому показателю продавцов, сообщает сервис "Авито Работа".

Работодатели чаще всего ищут строителей, этой же сферой активнее всего интересуются и соискатели. Среди топ-5 наиболее популярных у соискателей групп профессий самый большой доход предлагается именно в строительстве – он составляет 44 800 рублей в месяц. В среднем в Тюмени зарплата за год выросла на 10,2% и достигла 36 600 рублей.

Помимо специалистов строительной отрасли, работодателей по-прежнему интересуют продавцы, работники автобизнеса, производственники и перевозчики. На этих специалистов пришлось около 71,3% всех актуальных вакансий.

Теги: вакансии , исследования , профессии , рынок труда , строительная отрасль
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