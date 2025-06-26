Предприниматели рассказали, в каких работниках нуждаются больше всего

Средний и малый бизнес в первую очередь испытывает потребность в технических специалистах и рабочих. Большинство компаний этого сегмента повышают зарплаты своим сотрудникам и проводят индексацию. Об этом говорят результаты исследования о влиянии кадрового дефицита на работу предпринимателей, проведенного ВТБ.

Каждая четвертая компания среднего и малого бизнеса заявила, что нуждается в инженерах, наладчиках оборудования, операторах станков и рабочих. В сферах строительства и промышленности о такой потребности сообщают половина предприятий.

Для снижения рисков, вызванных дефицитом на рынке труда и удержанием кадров, две из трех компаний среднего и малого бизнеса повышают зарплаты и проводят индексацию. Около 20% предпринимателей создают для сотрудников более комфортные условия труда, предлагают гибкий график работы и инвестируют в повышение квалификации специалистов. По примеру крупных компаний, они также внедряют практику работы с молодыми специалистами: четверть предприятий СМБ развивают свои программы стажировок и наставничества.

Четверть компаний не оценивают текучесть кадров, но при выявлении проблем принимают меры по ее снижению. Для поиска и привлечения сотрудников более 50% компаний используют услуги сайтов с вакансиями, 20% — рекомендации и социальные сети. Аутсорсинг и фриланс востребованы лишь в каждой пятой компании.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников: